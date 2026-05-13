AC का सीमित उपयोग, वर्क फ्रॉम होम, सप्ताह में एक दिन निजी वाहन के इस्तेमाल पर रोक, उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Image: Uttarakhand DIPR 'X')
उत्तराखंड में ईंधन और ऊर्जा संरक्षण (Global Energy Challenges) के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। इस दौरान सरकार ने साप्ताहिक 'वाहन निषेध दिवस' लागू करने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर की ऊर्जा चुनौतियों और पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार के 'वाहन निषेध दिवस' लागू करने के निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी सप्ताह के एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल (Public Transportation Use) करेंगे।
पुष्कर सिंह सरकार ने ऊर्जा और ईंधन संरक्षण (Fuel and Energy Conservation) के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। CM धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वैश्विक अनिश्चितता के बीच जिम्मेदार ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर फैसला लिया गया। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यावहारिक बदलावों के जरिए राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने की अपील की थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- कोविड-19, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं। जिससे ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इन उपायों से ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और आर्थिक दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढ़ती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है।
CM ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंज में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
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