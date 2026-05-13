AC का सीमित उपयोग, वर्क फ्रॉम होम, सप्ताह में एक दिन निजी वाहन के इस्तेमाल पर रोक, उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले

उत्तराखंड में ईंधन और ऊर्जा संरक्षण (Global Energy Challenges) के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। इस दौरान सरकार ने साप्ताहिक 'वाहन निषेध दिवस' लागू करने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर की ऊर्जा चुनौतियों और पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार के 'वाहन निषेध दिवस' लागू करने के निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी सप्ताह के एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल (Public Transportation Use) करेंगे।