भायंदर से वसई 90 नहीं सिर्फ 10 मिनट में! खाड़ी पर बनेगा ‘डबल डेकर’ पुल, एक साथ दौड़ेगी मेट्रो-13 और गाड़ियां

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। भायंदर (ठाणे) और वसई (पालघर) को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित 'डबल डेकर' पुल का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। इस पुल के बनने से न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि भायंदर से वसई आने-जाने का समय भी करीब 90 मिनट से घटकर महज 10 मिनट रह जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए नए प्रस्ताव के अनुसार, वसई की खाड़ी (क्रीक) पर एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। जिस पर से मुंबई मेट्रो और गाड़ियां दोनों चलेंगी।