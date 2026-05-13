महाराष्ट्र: पाक आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर छापेमारी, 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने बुधवार सुबह पाकिस्तान से संचालित गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई का निशाना पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और डोगरा गिरोह से जुड़े कथित नेटवर्क, समर्थक और संपर्क में रहने वाले लोग थे। एटीएस ने मुंबई सहित पूरे राज्य में 40 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कम से कम 40 संदिग्धों से पूछताछ की गई। आतंकी भट्टी को पाकिस्तान की खुफ‍िया एजेंसी आईएसआई (ISI) का बेहद खास माना जाता है।