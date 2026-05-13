13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: पाक आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर छापेमारी, 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड

Maharashtra ATS Raids: एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े गुर्गों की तलाश के लिए आज मुंबई सहित महाराष्ट्र के 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। फिलहाल, पूछताछ और जब्त किए गए डिजिटल डेटा व दस्तावेजों का विश्लेषण जारी है। आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 13, 2026

Maharashtra ATS action

महाराष्ट्र में एटीएस का बड़ा एक्शन (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने बुधवार सुबह पाकिस्तान से संचालित गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई का निशाना पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और डोगरा गिरोह से जुड़े कथित नेटवर्क, समर्थक और संपर्क में रहने वाले लोग थे। एटीएस ने मुंबई सहित पूरे राज्य में 40 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कम से कम 40 संदिग्धों से पूछताछ की गई। आतंकी भट्टी को पाकिस्तान की खुफ‍िया एजेंसी आईएसआई (ISI) का बेहद खास माना जाता है।

अधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब 8 बजे राज्य के अलग-अलग शहरों में एटीएस टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की। एटीएस की टीमें मुंबई, नालासोपारा, मीरा रोड, पुणे, नागपुर, अकोला, नांदेड़, नासिक और जलगांव समेत कई इलाकों में कार्रवाई कर रही हैं।

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने का आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार, खुफिया इनपुट में सामने आया था कि पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे।

अधिकारियों का दावा है कि इन गिरोहों की ओर से युवाओं को लग्जरी लाइफस्टाइल, जल्दी पैसा कमाने और अन्य फायदे का लालच दिया जा रहा था। इसके जरिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी।

जन एजेंसी उन लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिनके इन गैंगस्टरों से सीधे या अप्रत्यक्ष संबंध होने का शक है। जांच के दायरे में वे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया के जरिए इन नेटवर्क के संपर्क में थे या उनके समर्थक माने जा रहे हैं।

‘स्लीपर सेल’ और स्थानीय नेटवर्क की तलाश

अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन मुख्य रूप से कथित स्लीपर सेल, स्थानीय गुर्गों और गैंगस्टर नेटवर्क की मदद करने वाले लोगों की पहचान करने पर केंद्रित है। एटीएस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी संभावित बड़ी साजिश, हथियार तस्करी या आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल डिवाइस जब्त

छापेमारी के दौरान एटीएस अधिकारियों ने संदिग्धों से जुड़े कई ठिकानों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। बरामद डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है ताकि नेटवर्क के पूरे विस्तार का पता लगाया जा सके।

इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच जारी

जांच एजेंसियां संदिग्धों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी बारीकी से जांच कर रही हैं। अधिकारियों को शक है कि पाकिस्तान या अन्य विदेशी ठिकानों से हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के तार किन-किन राज्यों और विदेशी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। पूछताछ और जब्त किए गए डिजिटल डेटा व दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है।

ये भी पढ़ें

मालेगांव ब्लास्ट: ATS, CBI और NIA… तीन एजेंसियों की जांच में कई आरोपी, 4 पर ट्रायल, 20 साल बाद सब बरी
मुंबई
malegaon blast 2006 Verdict

खबर शेयर करें:

Published on:

13 May 2026 04:33 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: पाक आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर छापेमारी, 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीच सड़क पर पुलिस ने रोका तो हाथ जोड़कर राकेश बेदी ने कही ऐसी बात, वायरल वीडियो

बीच सड़क पर पुलिस ने रोका तो हाथ जोड़कर राकेश बेदी ने कही ऐसी बात, वायरल वीडियो
मनोरंजन

कान्स 2026 में ‘जेंडर एग्नोस्टिक’ कमेंट के बाद आलिया भट्ट हुईं जमकर ट्रोल, सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

कान्स 2026 में 'जेंडर एग्नोस्टिक' कमेंट के बाद आलिया भट्ट हुईं जमकर ट्रोल, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़
मनोरंजन

NEET Paper Leak: एक चोरी के पेपर से कैसे हो सकता है 100 करोड़ का काला कारोबार? ऐसे चलता है पूरा नेटवर्क

NEET UG 2026 paper leak case
मुंबई

क्या सच में शादीशुदा हैं करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश? दोस्त के बयान से फैंस हैरान

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश
TV न्यूज

अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देख रोने लगीं जेनेलिया डिसूजा, ‘राजा शिवाजी’ को लेकर किया खुलासा

Genelia Dsouza On Abhishek Bachchan Performance
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.