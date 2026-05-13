तरबूज में मिला चूहे मारने का जहर, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में भी पुष्टि, जांच में आया नया मोड़

परिवार ने घटना से एक रात पहले पांच अन्य रिश्तेदारों के साथ नॉनवेज बिरयानी खाई थी। हालांकि उन रिश्तेदारों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखे। बाद में रात करीब 1 बजे परिवार के चारों सदस्यों (मृतक) ने तरबूज खाया था। इसके कुछ घंटों बाद सुबह करीब 5:30 बजे चारों को तेज उल्टी और दस्त शुरू हो गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई।