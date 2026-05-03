तरबूज नहीं, ‘साजिश’ का शिकार बना मुंबई का डोकाडिया परिवार? नए एंगल से जांच शुरू

मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत के मामले ने अब एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। जिसे पहले 'फूड पॉइजनिंग' समझा जा रहा था, वह अब हत्या की गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। शुरुआती जांच में खाने-पीने की चीजों में कोई भी जहरीला या हानिकारक पदार्थ नहीं मिला है। पीड़ित के घर से बिरयानी, तरबूज, फ्रिज का पानी, चावल, चिकन, मसाले जैसी 11 चीजों के जो सैंपल लिए गए थे, उनमें मिलावट के कोई सबूत नहीं मिले है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पीड़ितों के शरीर में जहरीला पदार्थ होने की तरफ इशारा कर रही है। जिससे मामला और उलझ गया है।