मुंबई: तरबूज खाने से 4 लोगों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझी, अब तक क्या-क्या पता चला?

मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने के कुछ घंटों बाद एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मिलकर इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना को तरबूज (Watermelon) से जोड़कर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हालांकि, शुरुआती जांच कुछ और ही इशारा कर रही है। अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो सीधे तौर पर तरबूज को इस भयावह घटना का जिम्मेदार ठहराए।