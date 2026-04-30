MVA में दरार! अंबादास दानवे की उम्मीदवारी से कांग्रेस नाराज, क्या टूटने की कगार पर है गठबंधन?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शिवसेना (UBT) की ओर से अंबादास दानवे के नाम की घोषणा के बाद गठबंधन के भीतर अविश्वास की स्थिति बनती दिख रही है। माना जा रहा है कि बिना सलाह-मशविरा किए उम्मीदवार तय किए जाने से सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ी है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के बिना कांग्रेस गठबंधन का साथ निभाएगी या अलग राह चुनेगी। वहीं शिवसेना (UBT) फिलहाल गठबंधन की राजनीति से ज्यादा अपनी पार्टी की जमीन मजबूत करने पर जोर देती नजर आ रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अलग उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है।