उद्धव सेना से भीड़ गई कांग्रेस, कहा- MLC चुनाव में हम उतारेंगे अपना उम्मीदवार, उनसे लेना देना नहीं

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए महाविकास आघाडी की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे खुद उम्मीदवार बनें। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ठाकरे से राज्य के ऊपरी सदन में फिर आने का आग्रह किया था ताकि विपक्ष को मजबूती मिल सके। जबकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि उद्धव उम्मीदवार होते हैं तो कांग्रेस समर्थन देगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खुद उद्धव ने चुनाव लड़ने से पीछे हटते हुए बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे को उम्मीदवार घोषित कर दिया।