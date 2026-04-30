सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शेयर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, 4 बार IVF हो चुका है फेल

संभावना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके पेट डॉग के साथ नन्हे बच्चे के मोजे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की झलक दिखाई दे रही है। इस पोस्ट के कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। संभावना ने लिखा, "हम प्रेग्नेंट हैं! हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के जरिए साकार होने की राह पर है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है।" उनके इस पोस्ट से साफ है कि कपल ने इस बार माता-पिता बनने के लिए सरोगेसी का रास्ता चुना है।