30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शेयर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, 4 बार IVF हो चुका है फेल

Actress Sambhavna Seth: भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की है। पिछले साल मिसकैरेज और कई असफल IVF कोशिशों के बाद आखिरकार संभावना और अविनाश के घर नन्हे मेहमान की दस्तक होने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 30, 2026

Sambhavna seth announces pregnancy through surrogacy after miscarriage struggle And ivf failed

संभावना सेठ बनने वाली हैं मां

Actress Sambhavna Seth Pregnant: भोजपुरी सिनेमा और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस संभावना सेठ के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। लंबे समय के संघर्ष, शारीरिक तकलीफों और कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार संभावना और उनके पति अविनाश द्विवेदी के जीवन में खुशियों ने दस्तक दी है। संभावना ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी का आधिकारिक ऐलान किया है।

सरोगेसी से मां बनेंगी संभावना सेठ (Actress Sambhavna Seth Pregnant)

संभावना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके पेट डॉग के साथ नन्हे बच्चे के मोजे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की झलक दिखाई दे रही है। इस पोस्ट के कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। संभावना ने लिखा, "हम प्रेग्नेंट हैं! हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के जरिए साकार होने की राह पर है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है।" उनके इस पोस्ट से साफ है कि कपल ने इस बार माता-पिता बनने के लिए सरोगेसी का रास्ता चुना है।

इंडस्ट्री में खुशी की लहर (Sambhavna Seth Share Good News)

संभावना के मां बनने की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। लाफ्टर क्वीन भारती सिंह, जिन्होंने खुद हाल ही में मातृत्व का सुख पाया है, ने कपल को ढेर सारा प्यार दिया। इसके अलावा भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे, दीपिका सिंह, माही विज और साकिब सलीम जैसे सितारों ने भी इस खबर पर अपनी खुशी जाहिर की है।

पिछले साल झेला था मिसकैरेज का दर्द (Sambhavna Seth last year miscarriage)

संभावना के लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। साल 2024 के अंत में उन्होंने आईवीएफ (IVF) के जरिए प्रेग्नेंट होने की खबर दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीन महीने बाद ही उनका मिसकैरेज हो गया। उस वक्त संभावना और अविनाश टूट गए थे। उन्होंने एक वीडियो में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया था कि स्कैन से 15 दिन पहले ही बच्चे की धड़कन रुक चुकी थी, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई।

अविनाश ने अपने व्लॉग में दुखी मन से कहा था कि "परिवार बढ़ाने की हमारी एक और कोशिश बर्बाद हो गई।" उस वक्त संभावना को भारी बैक पेन हुआ था, जिसे बाद में डॉक्टरों ने मिसकैरेज का लक्षण बताया।

उम्मीद की नई किरण

अनेक असफल IVF साइकिल्स और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने के बाद संभावना ने हार नहीं मानी। देबिना बनर्जी के पॉडकास्ट पर भी उन्होंने संकेत दिया था कि वह जल्द ही कोई अच्छी खबर दे सकती हैं। आज सरोगेसी के जरिए उनकी यह 'प्रेम कहानी' मुकम्मल होने जा रही है। फैंस दुआ कर रहे हैं कि इस बार संभावना का यह सफर सुखद रहे और जल्द ही उनके घर में नन्हा मेहमान आए।

ये भी पढ़ें

‘राजेश खन्ना करते थे भद्दी टिप्पणी और गंदी हरकतें’ प्रेग्नेंसी के दौरान मौसमी चटर्जी को एक्टर ने किया था बेइज्जत
बॉलीवुड
rajesh khanna used to make lewd comments dirty acts he insulted Moushumi Chatterjee during pregnancy

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Apr 2026 12:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शेयर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, 4 बार IVF हो चुका है फेल

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बिहार के सीएम बने सम्राट चौधरी ने जब खेसारी लाल यादव को कहा ‘नचनिया’, अभिनेता ने दिया था मुंहतोड़ जवाब

Bihar CM Samrat Choudhary-Khesari Lal Yadav Clash
भोजपुरी

खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में मचा हड़कंप, अफरा-तफरी के बीच चला पुलिस का डंडा, वीडियो वायरल

Khesari Lal Yadav concert chaos
मनोरंजन

क्या आपके घर मां-बहन नहीं? ट्रोलर्स पर भड़कीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह; बोलीं- मरकर देवी नहीं बनना...

पटना

इंटीमेसी पर मोनालिसा के बेबाक बोल, बोलीं- लिपलॉक सीन में मेरा फायदा उठाया, कट बोलने पर डायरेक्टर को दी गाली

Monalisa On Intimate Scenes
मनोरंजन

पवन सिंह के कई अफेयर…मोनालिसा ने बताया अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी स्टार के रिश्ते का कड़वा सच

Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.