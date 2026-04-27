‘राजेश खन्ना करते थे भद्दी टिप्पणी और गंदी हरकतें’ प्रेग्नेंसी के दौरान मौसमी चटर्जी को एक्टर ने किया था बेइज्जत

मौसमी चटर्जी की जिंदगी काफी फिल्मी रही है। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में जयंत मुखर्जी से शादी कर ली थी और शादी के बाद ही बॉलीवुड में 'हमशक्ल' (1972) से कदम रखा। उन्होंने 'अनुराग', 'घर परिवार' और 'भोला भाला' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीता। आज भी लोग उनकी संजीदा एक्टिंग और उनकी प्यारी मुस्कान के दीवाने हैं। मौसमी चटर्जी का यह किस्सा याद दिलाता है कि वह न केवल एक शानदार कलाकार हैं, बल्कि एक ऐसी महिला भी हैं जो अपने सम्मान के लिए सुपरस्टार से भी भिड़ने की हिम्मत रखती हैं।