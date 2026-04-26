केजरीवाल को झटका देने वाले राघव चड्ढा को लगा बड़ा झटका, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Raghav Chadha Quit AAP Join BJP: इस समय भारत की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। अचानक खबर आई कि आम आदमी पार्टी (AAP) के 'पोस्टर बॉय' कहे जाने वाले राघव चड्ढा ने बीजेपी जॉइन कर ली है। कुछ समय से पार्टी में उथल-पुथल मची हुई थी। राघव को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से भी हटा दिया गया था, उस समय पूरा देश और उनके दोस्त हर कोई राघव के साथ आ खड़ा हुआ था, लेकिन कभी-कभी कहा जाता है कि हर चीज की कीमत उम्मीद से ज्यादा चुकानी पड़ती है राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने जैसे ही अरविंद केजरीवाल को झटका दिया, तो उन्हें भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा झटका लगा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। चर्चा इतनी तेज हुई की हर कोई चौंक गया।