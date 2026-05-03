Mumbai Metro 6: 110 कर्मियों की टीम, भारी-भरकम मशीनों का बेड़ा… पिंक लाइन का अहम पड़ाव हुआ पूरा

पिंक लाइन का काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कर रही है। मेट्रो लाइन 6, जिसे पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है, मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों को जोड़ने वाली एक अहम परियोजना है। यह लोखंडवाला (स्वामी समर्थ नगर) से विक्रोली (इस्टर्न एक्सप्रेसवे) के बीच बनाया जा रहा है। लगभग 14.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड मार्ग पर 13 स्टेशन हैं। इसके पूरा होने के बाद यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा।