इन कॉमेडियन की वो खौफनाक रात, एक तो सोए ही रह गए! सुबह बिस्तर पर मिली थी बेजान लाश

90 के दशक में गोविंदा के साथ एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्में देने वाले कादर खान बॉलीवुड के सबसे मल्टी टैलेंटेड स्टार्स में से एक थे। एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने कई यादगार फिल्में लिखी और बनाईं भी। उनकी विदाई सबसे दर्दनाक थी। उन्हें 'प्रोग्रेसिव सुपरान्यूक्लियर पाल्सी' नाम की एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी हो गई थी जिसमें न वह ठीक से चल सकते थे, न खाना खा सकते थे और न ही अपनी आंखों की पलकें झपका सकते थे। इस असहनीय बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद 2018 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।