पुणे फिर शर्मसार: 4 साल की बच्ची के बाद अब 3 साल के मासूम से कुकर्म, नाबालिग ने रेता गला!

महाराष्ट्र के पुणे (Pune News) जिले में एक बार फिर झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। भोर क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना अभी ताजा ही थी कि अब चाकण इलाके से एक और विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन साल के मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई।