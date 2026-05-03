3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

सेल्फी का शौक पड़ा भारी! पुणे के मावल में 2 दिन में 6 लोगों की डूबने से मौत

Pune Drowning News: पुणे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां 48 घंटों के भीतर अलग-अलग घटनाओं में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि तीन दोस्तों की जान महज एक सेल्फी लेने के चक्कर में चली गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 03, 2026

2 child drowned in river

Drowned demo pic

महाराष्ट्र (Maharashtra Accident) के पुणे जिले (Pune News) के मावल तालुका (Maval) में महज दो दिनों के भीतर पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। ये सभी घटनाएं तीन अलग-अलग स्थानों पर हुईं।

सेल्फी के चक्कर में 3 दोस्त डूबे

जाधववाडी इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां भोसरी एमआईडीसी में काम करने वाले तीन दोस्त अजय गारुडे, अनिकेत पवार और संतोष येडके घूमने गए थे। ये सभी मूल रूप से परभणी के रहने वाले थे और 1 मई को छुट्टी होने पर घूमने निकले थे।

शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे तीनों ने डैम में उतरकर तैरने का फैसला किया। तैरते समय वे एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों दोस्त भी गहराई में चले गए और तीनों की डूबकर मौत हो गई।

बाद में स्थानीय लोगों और बचाव दल ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद तीनों के शव बाहर निकाले।

पवना नदी और वलवण डैम में भी बड़ा हादसा

इसी दिन सालूंब्रे गांव के पास पवना नदी में तैरने गए मनोज भारत गौतम (25) की भी डूबने से मौत हो गई। मनोज मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पुणे में नौकरी करता था।

वहीं, इससे एक दिन पहले लोणावला के कुरवंडे क्षेत्र में 30 वर्षीय योगेश पालवे और 13 वर्षीय छात्र यश धनोरिया के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच में पता चला कि छात्र अपने दोस्तों के साथ वलवण डैम के पास गया था। दोस्तों के मना करने के बावजूद वह पानी में उतर गया और डूब गया। बाद में दोनों के शव बरामद किए गए।

प्रशासन की अपील

लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गर्मी में डैम और नदी क्षेत्रों में घूमते समय विशेष सावधानी बरतें। पानी की गहराई, तेज बहाव और सुरक्षा उपायों की पूरी जानकारी के बिना पानी में न उतरें। ये घटनाएं एक कड़ी चेतावनी हैं कि थोड़ी सी असावधानी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

पुणे में 4 साल की मासूम से दरिंदगी पर संजय राउत का फूटा गुस्सा, बोले- फडणवीस सरकार का एनकाउंटर हो
मुंबई
Sanjay Raut Devendra fadnavis

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 May 2026 03:08 pm

Published on:

03 May 2026 03:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सेल्फी का शौक पड़ा भारी! पुणे के मावल में 2 दिन में 6 लोगों की डूबने से मौत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को क्यों किया फोन? कॉल पर हुई बात हुई वायरल

शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को क्यों किया फोन
मनोरंजन

पुणे फिर शर्मसार: 4 साल की बच्ची के बाद अब 3 साल के मासूम से कुकर्म, नाबालिग ने रेता गला!

Maharashtra police
मुंबई

इन कॉमेडियन की वो खौफनाक रात, एक तो सोए ही रह गए! सुबह बिस्तर पर मिली थी बेजान लाश

Bollywood Comic actors
मनोरंजन

10 साल से लापता है ये एक्टर, संजय दत्त के साथ दी थी सुपरहिट फिल्म, गर्लफ्रेंड की भी हुई थी मौत

Sunjay Dutt Munna bhai mbbs actor vishal thakkar missing in 10 years his mystery his girlfriend also death
बॉलीवुड

जब जापानियों ने बनाया युद्धबंदी, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बचाई थी इस एक्टर की जान

जब जापानियों ने बनाया युद्धबंदी
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.