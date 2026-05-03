सेल्फी का शौक पड़ा भारी! पुणे के मावल में 2 दिन में 6 लोगों की डूबने से मौत

वहीं, इससे एक दिन पहले लोणावला के कुरवंडे क्षेत्र में 30 वर्षीय योगेश पालवे और 13 वर्षीय छात्र यश धनोरिया के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच में पता चला कि छात्र अपने दोस्तों के साथ वलवण डैम के पास गया था। दोस्तों के मना करने के बावजूद वह पानी में उतर गया और डूब गया। बाद में दोनों के शव बरामद किए गए।