‘Toxic’ में फिल्माए गए बोल्ड सीन्स पर कियारा आडवाणी का यू-टर्न, मेकर्स से की सीन काटने की डिमांड?

Gulte की एक रिपोर्ट के अनुसार, कियारा ने कथित तौर पर यश और फिल्म 'टॉक्सिक' की निर्देशक गीतु मोहनदास से फिल्म का फाइनल आउटपुट देखने के बाद कुछ बोल्ड और इंटिमेट सीन्स को हटाने का अनुरोध किया है। इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि एक्ट्रेस ने यश के साथ एक बोल्ड रोमांटिक सीन शूट किया था। बताया गया कि डायरेक्टर गीतु मोहनदास ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सीन उनके कम्फर्ट के हिसाब से ही होंगे। लेकिन बाद में जब एक्ट्रेस ने उस सीन को स्क्रीन पर देखा, तो उन्हें उसकी लेंथ और तरीके को लेकर दोबारा सोचना पड़ा।