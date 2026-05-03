आयुष्मान की फिल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, लगाया धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी इस फिल्म को एक हल्की-फुल्की कॉमेडी बताया और कहा कि "ऐसी परिस्थितियां कई लोगों की जिंदगी में एक बार तो होती ही हैं, इसलिए दर्शक इसे आसानी से समझ और जुड़ाव महसूस कर पाएंगे।" साथ ही, फिल्म में आयुष्मान, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी के अलावा विजय राज और तिग्मांशु धूलिया जैसे दिग्गज स्टार भी हैं, जो फिल्म की कहानी को और मजबूत बनाते हैं। निर्माता और निर्देशक ने इस बार भी दर्शकों को मनोरंजक और मजेदार फिल्म देने का वादा किया है।