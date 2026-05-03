Raja Shivaji Box Office Collection Day 2: रितेश की ‘राजा शिवाजी’ ने रचा इतिहास, दूसरे दिन कलेक्शन हुआ जबरदस्त

Raja Shivaji Box Office Collection Day 2: जब इतिहास के पन्नों से छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता बड़े पर्दे पर उतरती है, तो दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर होना लाजिमी है। रितेश देशमुख की महत्वाकांक्षी फिल्म'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है। रिलीज के पहले दिन मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाने के बाद, अब दूसरे दिन के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। रितेश और जेनेलिया की इस फिल्म ने महज 48 घंटों के अंदर 20 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी मराठी फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।