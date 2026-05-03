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शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को क्यों किया फोन? कॉल पर हुई बात हुई वायरल

Kapil Sharma Secret Conversation: शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को फोन किया था, जिससे उनके फैंस में काफी उत्सुकता देखने को मिली। इस कॉल पर दोनों के बीच हुई बातचीत वायरल हो गई।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

May 03, 2026

शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को क्यों किया फोन

कपिल शर्मा और समय रैना (फोटो सोर्स: X)

kapil-sharma-secret-conversation: कॉमेडियन समय रैना हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को स्पेशल बनाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई खास बातें शेयर कीं, खासकर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में आए विवाद और शो बंद होने की वजह के बारे में।

अलर्ट रहने की जरूरत है

शो के बंद होने से पहले समय रैना ने बताया कि कपिल शर्मा ने खुद उन्हें फोन कर चेतावनी दी थी। कपिल ने समय रैना से कहा था कि अब वे सबकी नजरों में आ चुके हैं, इसलिए उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। बता दें, कपिल शर्मा का कहना था कि उन्होंने अपने अनुभव से ये सलाह दी है, क्योंकि शो की दुनिया में फेमस होना आसान है, लेकिन फेमस होने के बाद बोलने की सीमा तय करनी पड़ती है।

इतना ही नहीं, जब रणवीर इलाहाबादिया ने कपिल से पूछा कि क्या उन्होंने समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एपिसोड देखे हैं, तो कपिल ने जवाब दिया कि उन्होंने कई एपिसोड्स देखे हैं। उन्होंने मजाक में कहा था, "तुम्हारे खिलाफ अभी तक कोई केस कैसे नहीं हुआ?" ये बात सुनकर शो में सभी हंस पड़े।

तुम्हारे अच्छे दिन तो चले गए

शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान के बाद केस हुआ था। इसके वजह से समय रैना के सारे एपिसोड हटाने पड़े थे। उस मुश्किल समय में भी कपिल शर्मा ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समय को फोन कर चिंता जताई थी। समय ने बताया, "मुझे आज भी समझ नहीं आता कि ये उनकी चिंता थी या कोई ताना, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अच्छे दिन तो चले गए, अब बुरे दिन भी जल्द खत्म हो जाएंगे।"

इतना ही नहीं, समय रैना की ये बातचीत उनके फैंस के लिए काफी खास रही, जहां उन्होंने खुलकर अपने अनुभव और दर्द बयां किए। कपिल शर्मा और समय रैना के बीच ये दोस्ताना और सलाह की बातें उनके करियर की कठिनाइयों को भी दर्शाती हैं। ये मोमेंट एक स्टार की असल जिंदगी और उसमें आने वाली चुनौतियों को पहचानने में मदद करते हैं। बता दें कि इस पूरी बातचीत से ये साफ होता है कि मनोरंजन की दुनिया में सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। समय रैना की कहानी हम सबको ये सिखाती है कि नाम और शोहरत के साथ संभलकर कदम बढ़ाना कितना जरूरी होता है।

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Entertainment

Published on:

03 May 2026 04:12 pm

Hindi News / Entertainment / शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को क्यों किया फोन? कॉल पर हुई बात हुई वायरल

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