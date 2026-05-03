शो बंद होने से 24 घंटे पहले कपिल शर्मा ने समय रैना को क्यों किया फोन? कॉल पर हुई बात हुई वायरल

इतना ही नहीं, समय रैना की ये बातचीत उनके फैंस के लिए काफी खास रही, जहां उन्होंने खुलकर अपने अनुभव और दर्द बयां किए। कपिल शर्मा और समय रैना के बीच ये दोस्ताना और सलाह की बातें उनके करियर की कठिनाइयों को भी दर्शाती हैं। ये मोमेंट एक स्टार की असल जिंदगी और उसमें आने वाली चुनौतियों को पहचानने में मदद करते हैं। बता दें कि इस पूरी बातचीत से ये साफ होता है कि मनोरंजन की दुनिया में सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। समय रैना की कहानी हम सबको ये सिखाती है कि नाम और शोहरत के साथ संभलकर कदम बढ़ाना कितना जरूरी होता है।