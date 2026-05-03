जब जापानियों ने बनाया युद्धबंदी, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बचाई थी इस एक्टर की जान

नजीर हुसैन की कहानी शुरू होती है फौज से। बता दें, शुरुआती दिनों में उन्होंने ब्रिटिश सेना ज्वाइन की, लेकिन युद्ध के दौरान जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। युद्धबंदी के रूप में कैद में बैठे नजीर के मन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का गहरा असर पड़ा। साथ ही, नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज को दोबारा खड़ा किया तो नजीर भी उसका हिस्सा बन गए। नेताजी ने ही उन्हें कैद से छुड़वाया और वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसके साथ ही, एक दोस्त की सलाह पर नजीर हुसैन कोलकाता चले गए जहां उन्हें थिएटर में छोटे-मोटे रोल मिलने लगे। यहीं पर महान फिल्मकार बिमल रॉय की नजर उन पर पड़ी। रॉय ने उन्हें 1950 में रिलीज हुई फिल्म 'पहला आदमी' में एक भूमिका दी। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और नजीर हुसैन का फिल्मी करियर एक नई उड़ान पर निकल पड़ा।