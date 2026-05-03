“मैं सड़क पर छोड़ा हुआ इंसान नहीं हूं” राहुल रॉय ने कंगाली और बीमारी के दावों पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, वायरल वीडियो

इतना ही नहीं, राहुल ने अपने बयान की शुरुआत प्यार और समर्थन देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए की। फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि वो सुरक्षित हैं और बहन प्रियंका तथा जीजा रोमीर सेन के साथ मांड स्थित घर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कपड़े हैं, खाना है, जूते हैं और गाड़ी भी है, वो किसी जरूरत में नहीं हैं। साथ ही, उन्होंने अपनी बहन को दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बताया और कहा कि वो दुनिया के सबसे खुशनसीब भाई हैं।