29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

“शर्मनाक, ये तो बेइज्जती है” राहुल रॉय की कंटेंट क्रिएटर के साथ वायरल रील देख इमोशनल हुए फैंस

Aashiqui Actor Rahul Roy viral reels: हाल ही में वायरल हुई एक रील में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय को एक कंटेंट क्रिएटर के साथ वीडियो में देखा गया, जिसमें राहुल रॉय की गहरी भावनाएं साफ नजर आईं। फैंस इस वीडियो को देखकर काफी इमोशनल हो गए और तरह-तरह के कमेंट्स करने शूरू कर दिए, जो अब खूब वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 29, 2026

"शर्मनाक, ये तो बेइज्जती है" राहुल रॉय का एक कंटेंट क्रिएटर के साथ वायरल रील देख इमोशनल हुए फैंस

राहुल रॉय का एक कंटेंट क्रिएटर के साथ वायरल रील (फोटो सोर्स: dr_vanita_ghadhage_desai के इंस्टा द्वारा)

Aashiqui Actor Rahul Roy viral reels: 1990 में फिल्म 'आशिकी' से रातों-रात स्टार बनने वाले राहुल रॉय इन दिनों एक अलग कारण से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, कंटेंट क्रिएटर डॉ. वनिता घडगे डी के साथ उनकी रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल खूब हो रही हैं और इसे लेकर यूजर्स की मिली-जूली कमेंट्स आ रही हैं।

आशिकी के बाद एक्टर को दोबारा कामयाबी नहीं मिल पाया

90s के एक्टर राहुल रॉय ने 'आशिकी' से जो मुकाम हासिल किया था, वो कामयाबी उन्हें दोबारा नहीं मिल पाया। पिछले कई सालों से वो बड़े पर्दे से गायब रहे। बता दें, उन्हें आखिरी बार कनु बहल की फिल्म 'आगरा' में देखा गया था जो 2025 में रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई और बुरी तरह पीट गई, लेकिन हाल के में वनिता जो एक कंटेंट क्रिएटर है उनके साथ उनकी रील्स ने राहुल रॉय को एक बार फिर यूजर्स और फैंस की नजरों में ला दिया है।

पता नहीं किस दबाव में ये रील बन रही है

एक्टर राहुल रॉय को देखकर पुराने फैंस तो खुश हुए, लेकिन कई यूजर्स ने सवाल भी उठाए। साथ ही, एक यूजर ने लिखा कि पता नहीं किस दबाव में ये रील बन रही है। किसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर राहुल रॉय खतरे में हों तो पलकें झपकाएं। तो वहीं एक और ने कमेंट किया कि क्या मजबूरी रही होगी और अन्य ने कमेंट किया कि शर्मनाक, ये तो बेइज्जती है।

इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि वनिता ने राहुल के साथ कई रील्स बनाई हैं, 2024 और 2025 में भी, लेकिन राहुल ने इन वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर साझा नहीं किया और न ही कोलैब टैग लिया। बता दें, वनिता के इंस्टाग्राम पर 14.2K फॉलोअर्स हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा वनिता को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

29 Apr 2026 07:50 pm

Published on:

29 Apr 2026 07:10 pm

Hindi News / Entertainment / “शर्मनाक, ये तो बेइज्जती है” राहुल रॉय की कंटेंट क्रिएटर के साथ वायरल रील देख इमोशनल हुए फैंस

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स में दावा, बंगाल में खेला होबे की संभावना, असम और पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आखिर क्यों ट्रेलर लॉन्च के दौरान फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस पायल राजपूत? शेयर की दर्द की वजह

Payal Rajput Emotional Breakdown
टॉलीवुड

‘धुरंधर’ के सेट पर 500 लीटर पेट्रोल और 25 किलो विस्फोटक के बीच हुआ असली धमाका, कांप गई थी पूरी टीम

'धुरंधर' के सेट पर 500 लीटर पेट्रोल और 25 किलो विस्फोटक के बीच हुआ असली धमाका, कांप गई थी पूरी टीम
मनोरंजन

‘वो मद्रास का एपस्टीन है’, सिंगर स्वगथा एस कृष्णन ने खोली इंडस्ट्री की पोल, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर लगाए आरोप

Swagatha S Krishnan Sexual Abuse Allegations
मनोरंजन

IPL 2026 के बिच पंत की एक्स ने ईशा नेगी ने श्रेयस की टीम के लिए मारी पलटी? मिस्ट्री पोस्ट से मचा बवाल

IPL 2026 के बीच ऋषभ पंत की एक्स गर्लफ्रेंड ईशा नेगी दिखीं
मनोरंजन

मुकेश खन्ना का रणवीर सिंह को अल्टीमेटम! ‘धुरंधर’ ठीक है, लेकिन शक्तिमान बनने की हिम्मत भी मत करना…

मुकेश खन्ना का रणवीर सिंह को अल्टीमेटम! 'धुरंधर' ठीक है, लेकिन शक्तिमान बनने की हिम्मत भी मत करना...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.