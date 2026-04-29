“शर्मनाक, ये तो बेइज्जती है” राहुल रॉय की कंटेंट क्रिएटर के साथ वायरल रील देख इमोशनल हुए फैंस

90s के एक्टर राहुल रॉय ने 'आशिकी' से जो मुकाम हासिल किया था, वो कामयाबी उन्हें दोबारा नहीं मिल पाया। पिछले कई सालों से वो बड़े पर्दे से गायब रहे। बता दें, उन्हें आखिरी बार कनु बहल की फिल्म 'आगरा' में देखा गया था जो 2025 में रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई और बुरी तरह पीट गई, लेकिन हाल के में वनिता जो एक कंटेंट क्रिएटर है उनके साथ उनकी रील्स ने राहुल रॉय को एक बार फिर यूजर्स और फैंस की नजरों में ला दिया है।