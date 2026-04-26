12 करोड़ बजट, कमा लिए 109 करोड़, 13 साल पहले इस फिल्म ने लोगों को फिर से सिखा दी ‘आशिकी’

Aashiqui 2 Anniversary: बॉलीवुड में म्यूजिकल फिल्मों की जब भी बात होती है, तो 'आशिकी 2' का नाम जरूर लिया जाता है। साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि संगीत के जरिए लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म 90 के दशक की सुपरहिट 'आशिकी' से प्रेरित थी।