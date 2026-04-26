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गाना गाने के लिए कहा तो बौखला गए सिंगर कैलाश खेर, गुस्से में बोले- क्या तेंदुलकर को बोलोगे छक्का मारे

Kailash Kher Got Angry On Singing Request: सिंगर कैलाश खेर हाल ही में एक इवेंट में काफी गुस्सा हो गए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 26, 2026

Kailash Kher Got Angry On Singing Request

Kailash Kher Got Angry On Singing Request (सोर्स- एक्स)

Kailash Kher Got Angry On Singing Request: दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर सिंगर कैलाश खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैलाश खेर मंच पर गाने की रिक्वेस्ट किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। उनका ये रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

इवेंट में क्या हुआ? (Kailash Kher Got Angry On Singing Request)

दरअसल, 25 अप्रैल को दिल्ली के एक बड़े होटल में आयोजित 'सिक्स सिग्मा लीडरशिप समिट इन हेल्थकेयर' में कैलाश खेर बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान एक महिला होस्ट ने उनसे मंच पर कुछ गाने का अनुरोध किया। लेकिन इस साधारण सी लगने वाली मांग पर कैलाश खेर ने तीखा जवाब दिया।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कलाकारों को इस तरह दो लाइन गाकर माहौल बना देने वाले शख्स के रूप में देखना गलत है। उन्होंने इस मानसिकता को बदलने की जरूरत पर जोर दिया।

सचिन तेंदुलकर का भी लिया नाम (Kailash Kher Got Angry On Singing Request)

अपनी बात को समझाने के लिए कैलाश खेर ने उदाहरण देते हुए कहा कि क्या कोई सचिन तेंदुलकर से अचानक कहेगा कि 'एक छक्का मारकर दिखाइए'? इसी तरह उन्होंने सेना के जवानों का भी जिक्र किया और कहा कि उनसे भी कोई यूं ही गोली चलाने को नहीं कहता। उनका कहना था कि हर पेशे का एक सम्मान होता है और कलाकारों के साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए।

‘कलाकार कोई मसखरा नहीं’

कैलाश खेर ने अपने बयान में ये भी कहा कि कलाकारों को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझना गलत है। उनके मुताबिक, एक सच्चा कलाकार अपने अंदर की साधना और आत्मा से जुड़ा होता है। उसे सिर्फ माहौल हल्का करने या भीड़ को खुश करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।

उन्होंने होस्ट और दर्शकों से अपील की कि इस तरह की रिक्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि यह कलाकार की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। कुछ लोग कैलाश खेर के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सही मुद्दा उठाया है। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि कार्यक्रम में थोड़ा बहुत गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं होती और उन्हें इतना सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए था।

कैलाश खेर का संगीत सफर

कैलाश खेर भारतीय संगीत इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। उन्होंने 'अल्लाह के बंदे', 'तेरी दीवानी', 'सैय्यां', 'चांद सिफारिश' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए हैं। उनकी आवाज और सूफी अंदाज ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है।

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Published on:

26 Apr 2026 01:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गाना गाने के लिए कहा तो बौखला गए सिंगर कैलाश खेर, गुस्से में बोले- क्या तेंदुलकर को बोलोगे छक्का मारे

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