गाना गाने के लिए कहा तो बौखला गए सिंगर कैलाश खेर, गुस्से में बोले- क्या तेंदुलकर को बोलोगे छक्का मारे

Kailash Kher Got Angry On Singing Request: दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर सिंगर कैलाश खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैलाश खेर मंच पर गाने की रिक्वेस्ट किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। उनका ये रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।