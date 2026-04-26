‘Dhurandhar 3’ आएगी?  उजैर बलूच के इंटेंस लुक ने फैंस की बढ़ाई धड़कनें

डायरेक्टर आदित्य धर ने खुद फैंस से अपील की थी कि क्रेडिट्स पूरी तरह खत्म होने से पहले सीट न छोड़ें। ये संकेत काफी था और जो दर्शक रुके उन्हें एक पोस्ट-क्रेडिट सीन मिला जो 'धुरंधर 3' का टीजर बन गया। इस सीन में उजैर बलूच को एक बेहद इंटेंस और खतरनाक अवतार में दिखाया गया है और इसके बैकग्राउंड में 'धुरंधर' का जाना-पहचाना गाना बज रहा है, जो इस बात का साफ संकेत है कि तीसरा भाग आने वाला है। इस टीजर ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। हर कोई उजैर बलूच के इस नए रूप के बारे में बात कर रहा है और अगली कहानी की दिशा को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहा है। हालांकि इस पर अभी कितनी सच्चाई है ये अभी सस्पेंस है, इसीलिए किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें।