OTT सीरीज शूट करने के बाद भी नहीं मिले पैसे, अभिनेत्री को पड़ा दौरा, पाई-पाई को मोहताज हुईं अनुराघा नाम्बियर

Anuragha Nambiar Health Crisis: वेब सीरीज ‘रिजॉर्ट’ से जुड़ीं अभिनेत्री अनुराघा नाम्बियर इन दिनों गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर खुलकर बात करती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले ने मनोरंजन जगत में नए कलाकारों के साथ होने वाले बर्ताव पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।