लॉरेंस बिश्नोई पर बनी फिल्म नहीं होगी रिलीज, परिवार की आपत्ति के बाद लगी रोक

बता दें, जब से ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी से इसे बैन करने की मांग उठने लगी थी। पंजाब पुलिस और कांग्रेस नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। विरोध करने वालों का तर्क था कि इस तरह की सीरीज से अपराधियों का महिमामंडन होता है और समाज, खासकर युवाओं पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। हालांकि, शुरुआत में मेकर्स अपनी बात पर अड़े हुए थे, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप के बाद अब उन्हें पीछे हटना पड़ा है।