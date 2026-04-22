22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Divyanka Sirohi Last Post: हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की मौत के बाद आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, फैंस हुए इमोशनल

Divyanka Sirohi Last Post: हरियाणा के पॉपुलर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर दिव्यांका सिरोही का 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से हुआ निधन। अब फैंस उनके आखिरी इंस्टाग्राम पास्ट पर दे रहे हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 22, 2026

Divyanka Sirohi Last Post

दिव्यांका सिरोही की मौत के बाद आखिरी पोस्ट हुआ वायरल (फोटो सोर्स: divyankaasirohi)

Divyanka Sirohi Last Post: बीते मंगलवार (21 अप्रैल) का दिन हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए दुखों का पड़ाह लेकर आया। इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आयी है कि पॉपुलर हरियाणवी दिव्यांका सिरोही का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो मात्र 30 साल की थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के चलते उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल के जाय गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस खबर से पूरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्रीमें शोक की लहार दौड़ गई है।

दिव्यांका सिरोही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं और अब उनकी डेथ की खबर के बाद से लोग उनकी आखिरी पोस्ट पर कमेंट कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

दिव्यांका सिरोही की लास्ट पोस्ट (Divyanka Sirohi Last Post)

बता दें कि दिव्यांका सिरोही ने ये आखिरी पोस्ट पिछले महीने 19 मार्च को की थी, जिसमें वो एक नीले और सफ़ेद रंग के सूट में जिस पर फूल बने हुए हैं। इस वीडियो पोस्ट में वो श्री राधा राधा गाने पर घूमती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर उनके चाहने वाले कमेंट कर उनका याद कर रहे हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, "अब ये हमारे बीच नहीं रहीं, तो वहीं, कुछ उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं।"

जानकारी के लिए बता दें कि जब दिव्यांका ने ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था तब उनके फैंस उनको ड्रीम गर्ल बता रहे थे।

मासूम शर्मा ने दी प्रतिक्रिया (Singer Masoom Sharma On Divyanka Sirohi Death)

इस फेमस एक्ट्रेस के निधन के बाद पॉपुलर सिंगर मासूम शर्मा ने अपना रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

सिंगर मासूम शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की फोटो को शेयर किया और लिखा- आज हमारे बीच हरियाणवी कलाकार दिव्यांका सिरोही नहीं रहीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति।

उत्तर प्रदेश से है ताल्लुक

टिकटॉक से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्यांका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थीं और उनका जन्म 19 नवंबर 1996 को हुआ था। दिव्यांका ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीसीए और सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वो टिकटॉक पर डांस वीडियोज डालती थीं, धीरे-धीरे लोग उनको पसंद करने लगे। सुनंदा शर्मा के गाने ‘मेरी मम्मी नु पसंद नाइयो तू', पर उनका डांस वीडियो वायरल हुआ था, जिसने उनको सोशल मीडिया पर खासी पहचान दिलवाई। दिव्यांका के इस वीडियो को करीब 2 करोड़ व्यूज मिले, जिसके बाद TikTok पर उनके फॉलोअर्स 50 लाख तक पहुंच गए।

ये भी पढ़ें

कौन हैं दिव्यांका सिरोही? हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री जिसकी 30 साल में हुई मौत
मनोरंजन
Who Is Divyanka Sirohi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

22 Apr 2026 06:10 pm

Published on:

22 Apr 2026 05:33 pm

Hindi News / Entertainment / Divyanka Sirohi Last Post: हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की मौत के बाद आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, फैंस हुए इमोशनल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही के निधन पर सिंगर मासूम शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, हार्ट अटैक से गई जान

Singer Masoom Sharma On Divyanka Sirohi Death
मनोरंजन

कौन हैं दिव्यांका सिरोही? हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री जिसकी 30 साल में हुई मौत

Who Is Divyanka Sirohi
मनोरंजन

30 साल की हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का हार्ट अटैक से निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack
मनोरंजन

‘हिमेश रेशमिया के आने से मेरा करियर बर्बाद’, बाबुल सुप्रियो ने सालों बाद किया खुलासा, गायकी पर की बात

Babul Supriyo On Himesh Reshammiya
बॉलीवुड

‘आपके सवाल का जवाब फिल्म में है’, ‘राजा शिवाजी’ एक्टर रितेश देशमुख ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब

Raja Shivaji Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.