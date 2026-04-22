Divyanka Sirohi Last Post: हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की मौत के बाद आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, फैंस हुए इमोशनल

टिकटॉक से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्यांका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थीं और उनका जन्म 19 नवंबर 1996 को हुआ था। दिव्यांका ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीसीए और सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वो टिकटॉक पर डांस वीडियोज डालती थीं, धीरे-धीरे लोग उनको पसंद करने लगे। सुनंदा शर्मा के गाने ‘मेरी मम्मी नु पसंद नाइयो तू', पर उनका डांस वीडियो वायरल हुआ था, जिसने उनको सोशल मीडिया पर खासी पहचान दिलवाई। दिव्यांका के इस वीडियो को करीब 2 करोड़ व्यूज मिले, जिसके बाद TikTok पर उनके फॉलोअर्स 50 लाख तक पहुंच गए।