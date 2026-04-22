हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही के निधन पर सिंगर मासूम शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, हार्ट अटैक से गई जान

Singer Masoom Sharma On Divyanka Sirohi Death: अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हरियाणवी अभिनेत्री की महज 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। एक्ट्रेस के निधन के बाद अब हरियाणवी इंडस्ट्री से भी कई रिएक्शन्स सामने आ रहे हैं। फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री को भी गहरा झटका लगा है। सिंगर मासूम शर्मा ने उनके निधन की जानकारी मिलते ही पोस्ट शेयर करके अपनी भावनाएं जाहिर की। क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।