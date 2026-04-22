कौन हैं दिव्यांका सिरोही? हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री जिसकी 30 साल में हुई मौत

दिव्यांका सिरोही ने हरियाणा की कई मशहूर एल्बम्स में काम किया है। उन्होंने सिंगर मासूम शर्मा के साथ भी काफी गाने किए। दिव्यांका ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। एक फेस्टिवल के मौके पर बनाया गया उनका डांस वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सुनंदा शर्मा के लोकप्रिय गाने पर परफॉर्मेंस दी थी। इस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया और देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई।