युजवेंद्र चहल संग चैट दिखाने के बाद तानिया चटर्जी का नया खुलासा, बताया- उनकी PR टीम ने किया संपर्क

Yuzvendra Chahal Taniya Chatterjee Chat: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और ओटीटी एक्ट्रेस तानिया चटर्जी के बीच का सोशल मीडिया विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों जब तानिया ने पैपराजी के सामने अपना इंस्टाग्राम इनबॉक्स (DM) दिखाकर यह दावा किया था कि चहल ने उन्हें उनके वीडियो देखने के बाद 'क्यूट' मैसेज भेजा, तब से इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई है। अब इस मामले में तानिया ने एक और बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया कि चहल की PR टीम ने उनसे संपर्क किया है और एक डिमांड रखी है।