फरमान को छोड़कर नहीं भागी मोनालिसा, महाकुंभ वायरल गर्ल ने खुद दिया सबूत, फोटो की शेयर

Monalisa Instagram Post: महाकुंभ से रातों-रात सुर्खियां बटोरने वाली 'वायरल गर्ल' मोनालिसा भोंसले और फरमान खानका मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सनसनी मचा रखी थी, जिसमें एक युवक खुद को फरमान खान बता रहा था। उसने दावा किया था कि मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई है और वह उसे ढूंढने राजस्थान आया है, जिसके बाद लोगों ने मोनालिसा के कत्ल तक का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि मोनालिसा भागी नहीं है बल्कि उसको फरमान ने ही मार दिया है, जैसे ही ये मामला बढ़ा, उस शख्स ने एक और वीडियो शेयर किया और बताया कि वह फरमान खान और मोनलिसा को जानता भी नहीं है। उसने केवल वो वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई थी। इसी बीच अब खुद मोनालिसा ने भी बड़ा सबूत दे दिया है कि वह आज भी फरमान खान के साथ ही हैं।