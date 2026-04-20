समय रैना को लगने लगा था डर, बोले- ‘स्पॉन्सर्स नहीं थे, FD भी तोड़ी, मुझे लगा मैं अमिताभ बच्चन की तरह दिवालिया हो जाऊंगा’

बता दें कि समय रैना ने अपने कॉमेडी स्पेशल में अमिताभ बच्चन के 'पोलियो एड' का जिक्र करते हुए अभिषेक बच्चन पर एक भद्दा जोक मारते हुए कहा था कि "जब मैं केबीसी में गया था तब मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अमिताभ सर से पूछूं कि सर, आपने इतना पोलियो का एड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पर क्यों नहीं खड़ा कर पाए?" इस जोक के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उनको लताड़ते हुए कहा, 'कॉमेडी के नाम पर किसी के परिवार और करियर का इस तरह अपमान करना 'रोस्टिंग' नहीं, बल्कि 'बदतमीजी' है। यहां तक कि एक्टर एजाज खान ने तो समय रैना को सीधे तौर पर चेतावनी तक दे डाली थी।