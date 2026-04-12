रणवीर अल्लाहबादिया ने समय रैना पर कसा तंज! पैपराजी से बोले- कौन समय?

Ranveer Allahbadia and Samay Raina: सोशल मीडिया और स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में इन दिनों 'समय' काफी चर्चा में है- चाहे वह घड़ी वाला समय हो या कॉमेडियन समय रैना। पिछले साल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो के दौरान माता-पिता को लेकर पूछे गए एक आपत्तिजनक सवाल ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था। इस विवाद में समय रैना के साथ मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया (बीयर बाइसेप्स) का नाम भी खूब उछला। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर (FIR) तक दर्ज हो गईं और समय रैना को काफी समय तक लाइमलाइट से दूर रहना पड़ा।