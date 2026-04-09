शाक्तिमान बने मुकेश खन्ना का टूटा सब्र का बांध, समय रैना को बोले- तू गधे पर बैठने लायक

Mukesh Khanna On Samay Raina: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना की एक साल बाद हुई वापसी ने मनोरंजन जगत में नई चिंगारी सुलगा दी है। अपने नए स्पेशल 'स्टिल अलाइव' शो में समय ने उन सभी लोगों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने पिछले साल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के दौरान उन पर निशाना साधा था। उन्होंने शक्तिमान और भीष्म पितामह बने मुकेश खन्ना पर भी बयान दिया था उन्होंने कहा था कि शक्तिमान तूने कई बच्चों की जान ली है। अब ऐसे में समय का यह पलटवार अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। मुकेश खन्ना ने समय के बयानों पर ऐसा जोरदार हमला बोला है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।