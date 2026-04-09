9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

शाक्तिमान बने मुकेश खन्ना का टूटा सब्र का बांध, समय रैना को बोले- तू गधे पर बैठने लायक

Mukesh Khanna On Samay Raina: एक साल बाद समय रैना एक बार फिर अपने फैंस के बीच अपना शो लेकर आ गए हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में जो हुआ, समय ने उसके कई किस्से लोगों को सुनाए। इसी बीच उन्होंने मुकेश खन्ना पर भी तंज कसा। इसी को लेकर अब मुकेश खन्ना ने भी समय रैना पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 09, 2026

Shaktimaan aka Mukesh Khanna scathing attack On Samay Raina said He should paraded around on donkey

मुकेश खन्ना का फूटा समय रैना पर गुस्सा

Mukesh Khanna On Samay Raina: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना की एक साल बाद हुई वापसी ने मनोरंजन जगत में नई चिंगारी सुलगा दी है। अपने नए स्पेशल 'स्टिल अलाइव' शो में समय ने उन सभी लोगों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने पिछले साल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के दौरान उन पर निशाना साधा था। उन्होंने शक्तिमान और भीष्म पितामह बने मुकेश खन्ना पर भी बयान दिया था उन्होंने कहा था कि शक्तिमान तूने कई बच्चों की जान ली है। अब ऐसे में समय का यह पलटवार अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। मुकेश खन्ना ने समय के बयानों पर ऐसा जोरदार हमला बोला है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।

समय रैना पर मुकेश खन्ना का पलटवार (Mukesh Khanna On Samay Raina)

विवाद की जड़ समय रैना का वह वीडियो है जिसमें उन्होंने मुकेश खन्ना के पुराने विरोध का जवाब दिया। समय ने चुटकी लेते हुए कहा था, "शक्तिमान कह रहे थे कि मेरे कंटेंट का बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। भाई, जब शक्तिमान आता था, तब हर महीने खबर आती थी कि किसी बच्चे ने शक्तिमान समझकर छत से छलांग लगा दी। आपने तो बच्चे मारे हैं, आप हमें क्या बोल रहे हो? समय का यह 'डार्क जोक' मुकेश खन्ना को बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रौद्र रूप दिखाया है।

"गधे पर बिठाकर निकालनी चाहिए परेड" (Samay Raina Show Still Alive)

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद कड़ा पोस्ट शेय किया है। उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें खुद वह शक्तिमान के गेटअप में हैं और समय रैना का चेहरा काला कर उन्हें गधे पर बैठा हुआ दिखाया गया है। उन्होंने लिखा, "समय रैना की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वह एक 'रोस्टेड प्राणी' है जिसे गंदगी की आग में पकाया गया है। पूरे देश ने उसे लताड़ा, लेकिन वह बेशर्मों की तरह फिर वापस आ गया।"

मुकेश खन्ना यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अब समय रैना का मुंह काला कर गधे पर बिठाकर पूरे देश की गलियों में घुमाना चाहिए, जहां बच्चे उसे अंडे और टमाटर मारें। उन्होंने समय पर बच्चों के सुपरहीरो शक्तिमान का अपमान करने का आरोप लगाया है।

क्या था 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद? (Samay Raina Mukesh Khanna)

बता दें, साल 2025 में समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' तब विवादों के घेरे में आया था जब शो के जज रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट के परिवार पर बेहद भद्दा कमेंट किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ, पुलिस में FIR दर्ज हुई और समय को अपने सारे वीडियो डिलीट करने पड़े थे। उस वक्त मुकेश खन्ना, बी प्राक और सुनील पाल जैसे सितारों ने समय के कंटेंट को समाज के लिए जहर बताया था।

फिलहाल, मुकेश खन्ना का यह गुस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां समय रैना के फैंस इसे 'सिर्फ एक जोक' बता रहे हैं, वहीं मुकेश खन्ना के समर्थक इसे मर्यादा और संस्कार की लड़ाई मान रहे हैं। अब देखना होगा कि 'शक्तिमान' के इस तीखे प्रहार पर समय रैना क्या जवाब देते हैं।

ये भी पढ़ें

अभिषेक को पैरों पर खड़ा क्यों नहीं कर पाए?, अमिताभ बच्चन से पूछना चाहते थे समय रैना ये सवाल
बॉलीवुड
Samay Raina roasts amitabh bachcha on polio and abhishek bachchan now he revealed dadi death joke

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Apr 2026 09:11 am

Hindi News / Entertainment / TV News / शाक्तिमान बने मुकेश खन्ना का टूटा सब्र का बांध, समय रैना को बोले- तू गधे पर बैठने लायक

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भयानक एक्सीडेंट के बाद प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे अनुराग डोभाल, बोले- ‘जब लगे सब कुछ खत्म हो गया है’

Anurag Dobhal Visit Premanand Ji Maharaj
मनोरंजन

‘मैंने उसकी हर जरूरत पूरी की’, पति के साथ शादीशुदा जिंदगी पर वड़ा पाव गर्ल का बड़ा बयान आया सामने

Vada Pav Girl On Her Married Life
मनोरंजन

लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

Sunil Lahri big statement on donald trump after Middle East crisis said one man ego destroyed everything
TV न्यूज

‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

Dipika Kakar Emotional On Cancer
TV न्यूज

‘तू तो भाई है ना’, दरिंदे नौकर के सामने गिड़गिड़ाई थीं आरती, सुनाया खौफनाक किस्सा

Aarti Singh big reveal on Sexual Abuse by Servant said he entered my room with malicious intent
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.