‘पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं पता वो ज्ञान दे रही है,’ स्मृति ईरानी पर कमेंट करना कुनिका सदानंद को पड़ा भारी

Kunickaa Sadanand Smriti Irani Controversy: बीते दिन संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग सरकार पर तरह-तरह की टीका-टिपण्णी कर रहे हैं। कोई इस विफलता को गलत बता रहा है, तो कोई सरकार के खिलाफ जाकर बोल रहा है। बीते दिन हेमा मालिनी और कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महिला आरक्षण बिल पास न होने पर अपनी निराशा व्यक्त की थी। इसी बीच पूर्व सांसद और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने भी सोशल पर अपना रिएक्शन दिया और इसे धोखा बताया। स्मृति ईरानी के इस कमेंट पर बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है।