‘पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं पता वो ज्ञान दे रही है,’ स्मृति ईरानी पर कमेंट करना कुनिका सदानंद को पड़ा भारी

कुनिका सदांनद ने स्मृति ईरानी पर किया कमेंट। (फोटो सोर्स: Instagram)
Kunickaa Sadanand Smriti Irani Controversy: बीते दिन संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग सरकार पर तरह-तरह की टीका-टिपण्णी कर रहे हैं। कोई इस विफलता को गलत बता रहा है, तो कोई सरकार के खिलाफ जाकर बोल रहा है। बीते दिन हेमा मालिनी और कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महिला आरक्षण बिल पास न होने पर अपनी निराशा व्यक्त की थी। इसी बीच पूर्व सांसद और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने भी सोशल पर अपना रिएक्शन दिया और इसे धोखा बताया। स्मृति ईरानी के इस कमेंट पर बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है।
बीते दिन संसद में महिला आरक्षण बिल ना पास होने पर पूर्व सांसद और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा “आज संसद में जो हुआ, वह एक विश्वासघात है, सीधा और साफ। जब भारत की महिलाओं के लिए खड़े होने का समय आया, तब कुछ लोगों ने अपने कर्तव्य के बजाय व्यवधान (हंगामा) को चुना…”
फिल्म और टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्ट कुनिका सदानंद ने स्मृति ईरानी के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मेरी प्रिय स्मृति ईरानी, कृपया गलत नैरेटिव फैलाना बंद करें। आपकी चाणक्य नीति काम नहीं आई। सामने से महिला बिल लाना और पीछे से असंवैधानिक संशोधन पास करवाना यह सही नहीं है। इस देश की महिलाएं इतनी भी भोली नहीं हैं। चलिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए, अभी दीजिए, 2029 के चुनावों में भी और राज्य चुनावों में भी। अभी लागू कीजिए।"
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का किरदार निभा रहीं पूर्व सांसद और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी पर तंज कसना अब कुनिका सदानंद पर भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स कुनिका को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर्स ने कमेंट लिया, "जिसको पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं आती वो ज्ञान पेल रही है।"
तो वहीं, एक यूजर्स ने लिखा, "क्यों राहुल गांधी को अपने प्रेमजाल में बांधने वाली हो क्या कुनिका??" एक अन्य यूजर ने लिखा, "चुप कर कुनिका, तुम भी इस देश की महिला ही हो।" जबकि एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि, 'बहुत सही कोनिका जी आप और आज मेरा दिल जीत लिया सच में आप ही असली महिला हो।'
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