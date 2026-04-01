‘मेरा बाप औरत है’, कॉमेडियन अली असगर के ‘दादी’ के रोल की कीमत बेटे ने चुकाई, स्कूल में किया गया परेशान

अली असगर ने आगे बताया कि उनके बच्चे, बेटा नुयान और बेटी अदा असगर, उस समय काफी छोटे थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये सिचुएशन अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा, "सुनने वालों को ये लगेगा कि पागल है, क्यों छोड़ दिया?" उन्होंने याद किया कि कॉमेडी सर्कस के दौरान, वीकेंड में दो सेग्मेंट्स होते थे, लेकिन उन्हें लगातार महिला भूमिकाएं दी जाती थीं। इसके साथ ही निराश होकर उन्होंने कहा, "वहां पर मेरी एक ही इमेज बन गई थी। और शो के स्क्रिप्ट वरिटेरस के लिए भी बहुत आसान हो गया था।"