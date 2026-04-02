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Kapil Sharma Controversies: कभी पीएम मोदी को टैग करके रिश्वत का आरोप तो कभी सुनील ग्रोवर से भिड़ गए कपिल शर्मा, जानें कॉमेडियन के बड़े विवाद

Kapil Sharma Birthday: कॉमेडियन कपिल शर्मा आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। कपिल के सफर पर चलिए एक नजर डालते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 02, 2026

Kapil Sharma Birthday

Kapil Sharma Birthday (सोर्स- एक्स)

Kapil Sharma Birthday: कॉमेडी की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले कपिल शर्मा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। छोटे पर्दे से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक दर्शकों को हंसाने वाले इस कलाकार का सफर जितना शानदार रहा, उतना ही विवादों से भी भरा रहा है। कई बार उनके बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और निजी घटनाएं ऐसी सुर्खियां बनीं, जिन्होंने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया। आइए जानते हैं कपिल शर्मा से जुड़े छह बड़े विवाद, जिन्होंने खूब हलचल मचाई।

पीएम को टैग कर रिश्वत का आरोप लगाना पड़ा भारी (Kapil Sharma Controversies)

साल 2016 में कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी थी। उन्होंने दावा किया था कि ऑफिस निर्माण के लिए उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। इस ट्वीट में उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया था। मामला इतना बढ़ गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि इस कदम के लिए कपिल की आलोचना भी हुई।

शराब के नशे में किए ट्वीट का खुद उड़ाया मजाक (Kapil Sharma Birthday)

बाद में अपने एक कॉमेडी शो में कपिल शर्मा ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने नशे में ट्वीट कर दिया था और इसके बाद उन्हें विवाद से बचने के लिए कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ा। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को मजाकिया अंदाज में पेश किया, लेकिन उस समय यह मामला काफी गंभीर बन गया था।

फ्लाइट में सुनील ग्रोवर से विवाद (Kapil Sharma Birthday)

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच फ्लाइट में हुए विवाद की खबरों ने टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया था। इस घटना के बाद दोनों कलाकारों के रिश्तों में दरार आ गई और शो की टीम भी प्रभावित हुई। हालांकि कपिल ने सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह की हाथापाई से इनकार किया, लेकिन यह विवाद लंबे समय तक सुर्खियों में रहा।

अक्षय कुमार से जुड़े बयान ने बढ़ाई दूरी की चर्चा

एक शो के दौरान आम खाने की पसंद को लेकर कपिल शर्मा की टिप्पणी को कुछ लोगों ने राजनीतिक संदर्भ से जोड़ दिया। इसके बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि अक्षय कुमार ने अपने फिल्म प्रमोशन को लेकर दूरी बना ली है। हालांकि बाद में दोनों ने साथ नजर आकर इन अफवाहों को शांत कर दिया।

'द कश्मीर फाइल्स' विवाद में भी आया नाम

फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया था कि फिल्म को कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि बाद में अनुपम खेर ने स्पष्ट किया कि टीम ने खुद शो में शामिल न होने का फैसला लिया था क्योंकि विषय गंभीर था।

महिला आयोग तक पहुंची शिकायत

एक स्टैंडअप शो में खराब सड़कों को लेकर की गई टिप्पणी भी कपिल शर्मा के लिए विवाद का कारण बनी। उनके बयान को लेकर एक सामाजिक संगठन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला महिला आयोग तक पहुंच गया।

कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग ने बढ़ाई चिंता

हाल ही में पिछले साल कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर लगातार फायरिंग की घटनाओं ने सभी को चौंका दिया। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नामों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया। इससे पहले भी जुलाई और अगस्त में इसी कैफे को निशाना बनाया गया था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कुल मिलाकर, कपिल शर्मा का करियर जहां सफलता और लोकप्रियता से भरा रहा है, वहीं इन विवादों ने उनके सार्वजनिक जीवन को कई बार चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसके बावजूद उन्होंने हर बार वापसी कर ये साबित किया कि वे मनोरंजन जगत के मजबूत कलाकारों में शामिल हैं।

-news-hindi

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Published on:

02 Apr 2026 11:08 am

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