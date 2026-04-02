Kapil Sharma Controversies: कभी पीएम मोदी को टैग करके रिश्वत का आरोप तो कभी सुनील ग्रोवर से भिड़ गए कपिल शर्मा, जानें कॉमेडियन के बड़े विवाद

Kapil Sharma Birthday: कॉमेडी की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले कपिल शर्मा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। छोटे पर्दे से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक दर्शकों को हंसाने वाले इस कलाकार का सफर जितना शानदार रहा, उतना ही विवादों से भी भरा रहा है। कई बार उनके बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और निजी घटनाएं ऐसी सुर्खियां बनीं, जिन्होंने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया। आइए जानते हैं कपिल शर्मा से जुड़े छह बड़े विवाद, जिन्होंने खूब हलचल मचाई।