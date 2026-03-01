‘मेरा 6 आदमियों के साथ रहा रिश्ता’, 62 की कुनिका सदानंद ने खुद को लेकर किया बड़ा खुलासा

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने अपनी निजी जिंदगी पर बेबाक और बिंदास अंदाज में बात करते हुए कहा, 'मेरे दो लिव-इन रिलेशनशिप्स रहे, दो शादियां हुईं और बाकी दो रिलेशनशिप्स ऐसे थे जो उतने गहरे नहीं थे। इस तरह कुल मिलाकर मेरे छह आदमियों के साथ रिश्ता रहा।' कुनिका का मानना है कि उनके लिए प्यार और समर्पण के बिना कुछ भी करना मुमकिन नहीं है और उनका हमेशा 100% लव होता है। उन्होंने ये भी बताया कि 'मेरे लिए किसी भी रिश्ते में प्यार और समर्पण सबसे जरूरी होता है और मैं हमेशा अपना 100 प्रतिशत देती हूं।'