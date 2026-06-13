जेंडर चेंज कराने की सर्जरी के बाद फिर छलका अनाया बांगर का दर्द, इमोशनल होकर बोलीं- अभी भी रिकवर ही कर रही हूं

एक समय पर आर्यन के नाम से पहचानी जाने वाली अनाया ने लंबे समय तक अपनी पहचान को लेकर संघर्ष किया। उन्होंने खुलकर बताया कि ये बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि लंबे समय की सोच, खुद को स्वीकार करने की सोच और साहस का नतीजा है। अब वो एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी नई पहचान के साथ जीवन की नई शुरुआत कर चुकी हैं।