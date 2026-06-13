‘टीम में महिलाएं रखो, समझदारी आ जाएगी!’ 370 बिरयानी विवाद के बीच उर्फी जावेद का फूटा गुस्सा

370 बिरयानी विवाद के बीच ऊर्फी जावेद ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा ,"हम अब रेप के बारे में मजाक कर रहे हैं? ठीक है, मेल कॉमेडियन, प्लीज अपनी टीम में कुछ महिलाओं को हायर करो ताकि तुम्हें थोड़ी समझदारी आए, बेवकूफों को।" साथ ही, उन्होंने न सिर्फ इस एक कॉमेडियन बल्कि उस पूरे कल्चर की आलोचना की जो स्टैंड-अप कॉमेडी में ऐसे संवेदनहीन मजाक को सामान्य बना देता है, जैसे 370 बिरयानी वाली ने सबको हैरान कर रखा है की ऐसा कोई कैसे कोई सोच सकता है।