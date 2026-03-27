उर्फी जावेद पर चढ़ा ‘धुरंधर 2’ का बुखार, रणवीर सिंह का मशहूर सीन किया रिक्रिएट

Urfi Javed Dhurandhar 2 Ranveer Singh Iconic Scene: इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म की रिलीज के बाद से ही इसके एक्शन सीन्स, डायलॉग्स और गानों ने सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बना दिया है। इसी बीच अपनी अलग और अनोखी स्टाइल के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद ने भी फिल्म के एक मशहूर सीन को अपने अंदाज में रीक्रिएट कर सुर्खियां बटोर ली हैं।