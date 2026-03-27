शपथ ग्रहण से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने गाया रैप सॉन्ग, ‘जय महाकाली’ गाने से छा गए रैपर

Nepal PM Balen Shah Rap Song: नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक और दिलचस्प पल उस समय देखने को मिला, जब देश के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले अपना एक रैप गीत रिलीज कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर राजनीति और संगीत को अलग-अलग दुनिया माना जाता है, लेकिन बालेन शाह ने इन दोनों को एक साथ जोड़कर नई पीढ़ी को खास संदेश देने की कोशिश की है।