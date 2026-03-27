‘अश्लील वीडियो से फरमान कर रहा मोनालिसा को ब्लैकमेल’, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: महाकुंभ से वायरल होकर सुर्खियों में आईं मोनालिसा से जुड़ा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विक्रम पटेल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मोनालिसा के खिलाफ चल रहे घटनाक्रम के पीछे ब्लैकमेलिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है।