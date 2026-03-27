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‘अश्लील वीडियो से फरमान कर रहा मोनालिसा को ब्लैकमेल’, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा को लेकर हाल ही में बीजेपी नेता ने बड़ा दावा किया है। नेता की मानें तो मुस्लिम फरमान खान के पास मोनालिसा का आपत्तिजनक वीडियो है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 27, 2026

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: महाकुंभ से वायरल होकर सुर्खियों में आईं मोनालिसा से जुड़ा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विक्रम पटेल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मोनालिसा के खिलाफ चल रहे घटनाक्रम के पीछे ब्लैकमेलिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है।

BJP नेता का बड़ा आरोप (Monalisa Farman Khan Marriage Controversy)

बीजेपी नेता विक्रम पटेल ने कहा कि जिस तरह से मोनालिसा अपने परिवार और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर आरोप लगा रही हैं, उससे स्थिति सामान्य नहीं लगती। उन्होंने आशंका जताई कि संभव है कि फरमान खान के पास कोई आपत्तिजनक वीडियो हो, जिसके आधार पर वह मोनालिसा पर दबाव बना रहा हो। उनका कहना है कि इस पहलू की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

विक्रम पटेल ने ये भी दावा किया कि मोनालिसा की शादी से जुड़े दस्तावेजों की सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार यदि इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो यह गंभीर कानूनी विषय बन सकता है।

परिवार भी आया सामने, लगाए उलटे आरोप

इस पूरे विवाद के बीच मोनालिसा के परिवार के कई सदस्य भी खुलकर सामने आए हैं। परिजनों का कहना है कि मोनालिसा द्वारा लगाए गए आरोप वास्तविकता से मेल नहीं खाते। उनका दावा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा उनके साथ मौजूद रहता था, ऐसे में किसी भी तरह की अनुचित घटना की संभावना कम दिखाई देती है।

परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मोनालिसा का व्यवहार अचानक बदला हुआ नजर आ रहा है, जिससे उन्हें संदेह हो रहा है कि वह किसी के प्रभाव में आकर बयान दे रही हैं।

BJP नेता ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई (Monalisa Farman Khan Marriage Controversy)

विक्रम पटेल ने इस मामले को केवल पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बताते हुए कहा कि यदि किसी युवती को दबाव या ब्लैकमेल के जरिए बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो यह कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कराई जाए ताकि किसी भी तरह की साजिश या दबाव की स्थिति स्पष्ट हो सके।

उनका यह बयान सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कई लोग अब जांच की मांग कर रहे हैं।

विवाद बढ़ने से सोशल मीडिया पर भी तेज बहस

बीजेपी नेता के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे गंभीर संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे केवल एक अनुमान बता रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि विक्रम पटेल के बयान ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है।

फिलहाल इस विवाद को लेकर अलग-अलग पक्षों के बयान सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जांच या आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

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Monalisa Farman Khan Marriage Controversy

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Published on:

27 Mar 2026 01:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘अश्लील वीडियो से फरमान कर रहा मोनालिसा को ब्लैकमेल’, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा

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