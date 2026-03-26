मोनालिसा के परिवार ने खोली फरमान खान की पोल, सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ के आरोपों का बताया सच

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)
Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: प्रयागराज महाकुंभ से अचानक चर्चा में आईं ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा के बीच चल रहा विवाद अब एक नए चरण में पहुंच गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें मोनालिसा के परिवार के सदस्य निर्देशक के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद विवाद ने पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी आयाम भी ले लिए हैं।
निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें मोनालिसा के माता-पिता उनके पक्ष में बोलते नजर आए। वीडियो में उनके पिता ने कहा कि वे अक्सर शूटिंग के दौरान अपनी बेटी के साथ मौजूद रहते थे और निर्देशक ने हमेशा मोनालिसा के साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है।
सनोज मिश्रा ने वीडियो साझा करते हुए यह भी लिखा कि उन्होंने एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाली लड़की को अवसर देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। उनके अनुसार, उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और समय के साथ सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोनालिसा का परिवार और पारधी समाज उनके साथ खड़ा है।
मोनालिसा द्वारा फरमान खान से अचानक विवाह किए जाने के बाद यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया। विवाह के तुरंत बाद निर्देशक और मोनालिसा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। निर्देशक ने इस विवाह को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जबकि मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्देशक पर अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए।
कोच्चि में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मोनालिसा ने कहा कि उन्हें और उनके पति को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से सुरक्षा की मांग भी की। इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया।
सनोज मिश्रा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मोनालिसा की मां ने मीडिया से बातचीत में अपनी बेटी के आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि बेटी पर किसी का प्रभाव हो सकता है और वह दबाव में आकर ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्देशक ने हमेशा परिवार की तरह सहयोग किया और उन पर लगाए गए आरोप अनुचित हैं।
वहीं पिता ने भी विवाह को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता है। उनका कहना है कि परिवार केवल यह चाहता है कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे और सही परिस्थितियों में निर्णय ले।
दूसरी ओर, निर्देशक सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म प्रोजेक्ट में भारी निवेश के बाद यह विवाद सामने आया, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की।
इस पूरे घटनाक्रम में एक ओर मोनालिसा और उनके पति सुरक्षा को लेकर चिंताएं जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार और निर्देशक अलग कहानी सामने रख रहे हैं। फिलहाल मामला आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित है और अब सभी की नजर संभावित जांच और आधिकारिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की भूमिका इस विवाद की दिशा तय कर सकती है।
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