मोनालिसा के परिवार ने खोली फरमान खान की पोल, सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ के आरोपों का बताया सच

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: प्रयागराज महाकुंभ से अचानक चर्चा में आईं ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा के बीच चल रहा विवाद अब एक नए चरण में पहुंच गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें मोनालिसा के परिवार के सदस्य निर्देशक के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद विवाद ने पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी आयाम भी ले लिए हैं।