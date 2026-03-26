अक्षय कुमार के साइड में धक्का देने पर राजपाल यादव ने तोड़ी चुप्पी, विवादित वीडियो पर आया अभिनेता का जवाब

Rajpal Yadav On Akshay Kumar Pushing Him Aside: हाल ही में फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार को अभिनेता राजपाल यादव को साइड में खड़े होने का इशारा करते देखा गया। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर कई तरह की अटकलें लगने लगीं और कुछ यूज़र्स ने इसे अपमानजनक व्यवहार तक बता दिया। हालांकि अब खुद राजपाल यादव ने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है और सच्चाई सामने रख दी है।