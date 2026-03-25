‘मैं लगभग मर चुका था’, राजपाल यादव ने जेल में बंद होने का बताया दर्दनाक अनुभव, बोले- मैं फाइटर हूं

Rajpal Yadav Tihar Jail Experience (सोर्स- एक्स)
Rajpal Yadav Tihar Jail Experience: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक पुराने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि कुछ ही समय बाद जमानत मिलने के साथ वह बाहर आ गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अभिनेता को भीतर तक झकझोर दिया। अब उन्होंने पहली बार इस अनुभव को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि ये समय उनके लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ।
जेल से बाहर आने के बाद अभिनेता ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें जिंदगी दोबारा मिल गई हो। उन्होंने बताया कि मुश्किल वक्त में देश-विदेश से मिले लोगों के प्यार और समर्थन ने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी मजबूत बनाया। अभिनेता के अनुसार, इतने वर्षों के करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन इस बार लोगों का साथ उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया।
अभिनेता ने बताया कि जब वह कानूनी परेशानी में फंसे थे, उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई साथियों, निर्माताओं और शुभचिंतकों ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। इसी सहयोग की वजह से वह अपने बकाया का एक हिस्सा चुका पाए और जल्द ही जमानत हासिल कर सके। इस दौरान मिले समर्थन को याद करते हुए वह भावुक भी नजर आए।
राजपाल यादव ने कहा कि बीते दो दशकों में उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया, वही लोग इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। उनके मुताबिक, यह एहसास किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी पूंजी होता है कि मुश्किल वक्त में लोग उसे अकेला नहीं छोड़ते।
अभिनेता ने अपने बचपन की एक घटना का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें जिंदगी से लड़ना सिखाया। उन्होंने बताया कि बचपन में एक बार वो गंगा नदी में डूबते-डूबते बच गए थे। उन्होंने कहा, 'मैं लगभग मर चुका था'। उस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कठिन हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही वजह है कि आज भी वह हर मुश्किल का सामना मजबूती से कर पाते हैं।
उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार ऐसा लगा जैसे परिस्थितियां उन्हें नीचे खींच रही हों, लेकिन हर बार उन्होंने संघर्ष करना चुना। यही जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा है।
इन दिनों राजपाल यादव अपनी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार, परेश रावल, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे कलाकारों के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और ये फिल्म अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
अभिनेता का कहना है कि अब वह अपनी जिंदगी को शांति और सकारात्मकता के साथ जीना चाहते हैं। उनका मानना है कि लोगों का प्यार ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही वजह है कि वह हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहते हैं।
राजपाल यादव का यह संघर्ष भरा अनुभव यह भी बताता है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, हिम्मत और विश्वास के साथ उनका सामना किया जाए तो रास्ता जरूर निकल आता है।
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