‘मैं लगभग मर चुका था’, राजपाल यादव ने जेल में बंद होने का बताया दर्दनाक अनुभव, बोले- मैं फाइटर हूं

Rajpal Yadav Tihar Jail Experience: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक पुराने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि कुछ ही समय बाद जमानत मिलने के साथ वह बाहर आ गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अभिनेता को भीतर तक झकझोर दिया। अब उन्होंने पहली बार इस अनुभव को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि ये समय उनके लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ।