ये मेरा आखिरी वीडियो…मोनालिसा के बाद सनोज मिश्रा ने बताया जान को खतरा, बोले- मेरी मां बीमार है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए सनोज ने कैप्शन में लिखा- साथियो हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो हो। वीडियो में सनोज मिश्रा मोनालिसा के आरोपों पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सनोज मिश्रा ने वीडियो में कहा, अब मामला ऐसा हो गया है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ केरल की इसाई मिशनरीज भी आकर जॉइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा कर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनाप-शनाप बातें कही जा रही हैं।