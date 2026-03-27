Nepal New PM: नेपाल के बालेन शाह बने दुनिया के 8वें सबसे युवा PM, कभी गुस्से में आकर सिंह दरबार के लिए कही थी ये बात

Nepal New PM Balendra Shah: राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता बालेन शाह ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें नेपाल के सबसे युवा पीएम बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने नेपाल में धूमधाम से मनाई जाने वाली रामनवमी के दिन शपथ ग्रहण समारोह के लिए 12:34 बजे का समय चुना। उन्होंने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में शपथ ली। दुनिया में सबसे युवा प्रधानमंत्री और भी हुए हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं।