370 की बिरयानी टिप्पणी से भी घिनौना और भद्दा मजाक करने वाले कॉमेडियन ने छोड़ा सोशल मीडिया, मधुर विरली का पुराना वीडियो वायरल

370 Biryani Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया इन दिनों लगातार विवादों के केंद्र में बनी हुई है। हाल ही में '370 रुपये की बिरयानी' वाले बयान को लेकर कॉमेडियन प्रणित मोरे सुर्खियों में आए थे। उस मामले पर देशभर में बहस अभी थमी भी नहीं थी कि अब एक और कॉमेडियन विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा स्टैंड-अप कॉमेडियन मधुर विरली के खिलाफ फूटा है, जिनका एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।